İspanya'ya 2-1 mağlup olarak elendiler! Fransız yıldız Mbappe'den maç sonu itiraf

Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO2024'te İspanya'ya yenildikleri maçın ardından konuştu.

"BEN İYİ DEĞİLDİM"

Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı. Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO2024 benim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.

"YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in turnuva öncesi transferini açıkladığı Kylian Mbappe için gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.





