YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

02.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da hükümet, enerji tasarrufunu hedefleyen yasa tasarısını onayladı

MADRID (AA) - İspanya’da hükümetin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti.

Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin Kasım 2023’e kadar süreceğini kaydetti.

Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede ofislerde ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.

Düzenlemenin sokak lambalarını kapsamayacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ediyor. Hükümet, klima kullanımını azaltarak elektrik ücretlerini düşürme çağrısı yapıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktıBaşkentte palet üretilen iş yerinde yangın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
ABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat ettiABD'li şarkıcı Della Miles, Kahramanmaraş'ta lavanta hasat etti
Anahtar Kelimeler:
İspanya

Ankara Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:41
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:09
Yatsı
21:43
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

“Kocamı tatilde hep aldatırım” dedi! Bakın nedeni neymiş

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.