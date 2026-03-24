SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İspanyol medyası duyurdu! Rüdiger ve Lewandowski Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer bombasını patlatmak için İspanya’ya çıkarma yaptı! İspanyol basınına dayandırılan haberlere göre; sarı-lacivertli yönetim, dünya futbolunun iki dev ismi Antonio Rüdiger ve Robert Lewandowski için resmen harekete geçti.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunu yıldızlarla doldurmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertli takım İspanya'nın 2 devinden yıldız oyuncuları sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalara şimdiden başladı.

İSPANYA’DA FENERBAHÇE RÜZGARI! REAL VE BARÇA’NIN YILDIZLARINA KANARYA KANCASI

Fenerbahçe'de transferin rotası İspanya. İspanyol basınının önde gelen mecralarından Mundiario'nun iddiasına göre; sarı-lacivertli yönetim, Real Madrid'in savunma kalesi Antonio Rüdiger ve Barcelona'nın gol makinesi Robert Lewandowski için operasyon başlattı.

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan bu iki dev isim için kesenin ağzını açan Fenerbahçe, 10 milyon Euro'luk teklifler ve "Avrupa'da başarı" vaadiyle dünyayı sarsmaya hazırlanıyor. İşte Kadıköy'de heyecan yaratan o dev transfer harekatı...

RÜDIGER İÇİN 10 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF

Savunma hattına dünya çapında bir lider arayan Fenerbahçe, Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmelerinde tıkanma yaşayan Antonio Rüdiger'i listenin ilk sırasına koydu. İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre; yönetim, 33 yaşındaki Alman stopere bonuslar dahil yıllık 10 milyon Euro civarında bir paket sunmaya hazır olduğunu oyuncunun temsilcilerine iletti. Rüdiger'in fiziksel gücü ve tecrübesiyle savunmanın yeni patronu olması hedefleniyor.

LEWANDOWSKI’YE "AVRUPA" VAADİ

Forvet hattındaki hedef ise Robert Lewandowski. Barcelona formasıyla bu sezon 16 gol atan 37 yaşındaki Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'nin "rüya" forveti konumunda. Sarı-lacivertliler, Lewandowski'yi sadece bir golcü olarak değil, takımı tamamen değiştirecek bir figür olarak görüyor. ABD kulüplerinden gelen astronomik tekliflere rağmen Fenerbahçe'nin kozu, oyuncuya sunulan iddialı sportif proje ve Avrupa kupalarında en üst seviyede mücadele etme garantisi.

BONSERVİSLERİNİN ELİNDE OLMASI BÜYÜK AVANTAJ!

Fenerbahçe yönetimi, her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sona yaklaşıyor olmasını büyük bir fırsat olarak görüyor. Kadro kalitesini Şampiyonlar Ligi seviyesine çekmek isteyen sarı-lacivertliler, bu iki ismi kadrosuna katarak hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında gövde gösterisi yapmayı amaçlıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da onay verdiği bu operasyon için önümüzdeki günlerde İspanya'da yüz yüze görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
transfer Robert Lewandowski fenerbahçe Antonio Rüdiger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.