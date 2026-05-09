SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'ye fena gönderme

Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım! Jose Mourinho, Jorge Jesus ve İsmail Kartal'lı "OkanBall" görseliyle ezeli rakibe olay yaratan bir gönderme yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'ye fena gönderme
Burak Kavuncu

Galatasaray, Antalyaspor zaferiyle ilan edilen üst üste 4. şampiyonluğun ardından, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yönelik çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızıların "OkanBall" vurgulu paylaşımı kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak geceye damga vurdu.

GALATASARAY'DAN OLAY PAYLAŞIM: "OKANBALL DOMİNASYONU RAKİP TANIMIYOR!"

Galatasaray ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe ye fena gönderme 1

Şampiyonluk kupasını Antalyaspor maçında kaldıran Galatasaray, kutlamalara sosyal medyada olay yaratan bir görselle başladı. Fenerbahçe’nin son 4 sezondaki teknik direktörleri Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Domenico Tedesco’ya gönderme yapılan paylaşımda, Okan Buruk’un kurduğu hakimiyet vurgulandı.

"SORGU ODASI" TEMALI GÖNDERME

Galatasaray ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe ye fena gönderme 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Galatasaray’ın resmi hesaplarından paylaşılan görselde, bir sorgu odası veya strateji masasını andıran karanlık bir atmosfer kullanıldı. Görselin merkezinde sırtı dönük şekilde oturan ve önünde şampiyonluk kupası bulunan Okan Buruk yer alırken; masanın diğer tarafında Fenerbahçe’nin son yıllarda umut bağladığı dünyaca ünlü isimler Jose Mourinho, Jorge Jesus, Domenico Tedesco ve yerli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın mağrur halleri dikkat çekti.

"OKANBALL" VURGUSU

Galatasaray ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe ye fena gönderme 1

Paylaşımda yer alan "Son 4 sezondur OkanBall dominasyonu rakip tanımıyor" ifadesiyle, Okan Buruk’un oyun felsefesinin rakiplerine karşı kurduğu üstünlük ilan edildi. Sarı-kırmızılılar, bu görselle sadece bir lig şampiyonluğu değil, aynı zamanda rakibinin hamlelerine karşı elde edilen bir "stratejik zafer" mesajı verdi.

EZELİ RAKİBE "KUPA" HATIRLATMASI

Galatasaray ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe ye fena gönderme 4

Görselde Okan Buruk’un önündeki kupaya ulaşamayan rakiplerin tasvir edilmesi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından "Yüzyılın paylaşımı" olarak nitelendirildi. Paylaşım, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının dijital dünyadaki en çarpıcı halkası oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 2
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
0 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Futbolcular bile şaştı! Şampiyonluk gelir gelmez tribünlerde o pankart açıldıFutbolcular bile şaştı! Şampiyonluk gelir gelmez tribünlerde o pankart açıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'dan ihanet! Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladıFenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'dan ihanet! Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

13 yaşındaki çocuğa 36 kişi cinsel istismarda bulundu! Bir ili ayağa kaldıran olay

13 yaşındaki çocuğa 36 kişi cinsel istismarda bulundu! Bir ili ayağa kaldıran olay

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.