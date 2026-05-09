Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'ye fena gönderme

Galatasaray, Antalyaspor zaferiyle ilan edilen üst üste 4. şampiyonluğun ardından, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yönelik çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızıların "OkanBall" vurgulu paylaşımı kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak geceye damga vurdu.

GALATASARAY'DAN OLAY PAYLAŞIM: "OKANBALL DOMİNASYONU RAKİP TANIMIYOR!"

Şampiyonluk kupasını Antalyaspor maçında kaldıran Galatasaray, kutlamalara sosyal medyada olay yaratan bir görselle başladı. Fenerbahçe’nin son 4 sezondaki teknik direktörleri Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Domenico Tedesco’ya gönderme yapılan paylaşımda, Okan Buruk’un kurduğu hakimiyet vurgulandı.

"SORGU ODASI" TEMALI GÖNDERME

Galatasaray’ın resmi hesaplarından paylaşılan görselde, bir sorgu odası veya strateji masasını andıran karanlık bir atmosfer kullanıldı. Görselin merkezinde sırtı dönük şekilde oturan ve önünde şampiyonluk kupası bulunan Okan Buruk yer alırken; masanın diğer tarafında Fenerbahçe’nin son yıllarda umut bağladığı dünyaca ünlü isimler Jose Mourinho, Jorge Jesus, Domenico Tedesco ve yerli çalıştırıcı İsmail Kartal'ın mağrur halleri dikkat çekti.

"OKANBALL" VURGUSU

Paylaşımda yer alan "Son 4 sezondur OkanBall dominasyonu rakip tanımıyor" ifadesiyle, Okan Buruk’un oyun felsefesinin rakiplerine karşı kurduğu üstünlük ilan edildi. Sarı-kırmızılılar, bu görselle sadece bir lig şampiyonluğu değil, aynı zamanda rakibinin hamlelerine karşı elde edilen bir "stratejik zafer" mesajı verdi.

EZELİ RAKİBE "KUPA" HATIRLATMASI

Görselde Okan Buruk’un önündeki kupaya ulaşamayan rakiplerin tasvir edilmesi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken, Galatasaraylı taraftarlar tarafından "Yüzyılın paylaşımı" olarak nitelendirildi. Paylaşım, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının dijital dünyadaki en çarpıcı halkası oldu.