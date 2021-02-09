Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “1500 TOKİ konutunun projesi bitmek üzere”

Isparta’da TOKİ tarafından yapılacak 1002 sosyal konutun ihalesi 15 Mart’ta gerçekleşecek. Eski Gülkent Devlet Hastanesi binasının yerine yapılacak olan 1500 yeni sosyal konut için de proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 gün içerisinde eski hastanenin yıkımına başlanacağını ve alanın inşaata hazır hale getirileceğini söyledi.

Emekli ve dar gelirlilerin büyük özlemle beklediği TOKİ sosyal konutlarının yapımıyla ilgili ihale süreci başlarken, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti, toplu konut teşekküründe bulundu.

“1500 konutun yeri tahsis edildi”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in derneklerini ziyaretinde iki yıl içerisinde 2500 toplu konutun yapılacağı sözü verdiğini hatırlatan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, “Sayın başkanım 5 yıl içerisinde 5 bin konut yapılacak demişti. Bizler belediye başkanımıza güveniyoruz, ilk atılımlarını yaptı, 1002 konutun kuraları çekildi, 15 Mart’ta ihalesi yapılacak ve temeli atılacak. Bizler çok sevindik. 1500 konutun yeri de tahsis edildi. Başkanımız vermiş olduğu sözü yerine getirmiş oluyor. İnşallah en kısa sürede bu konutlar yapılarak Isparta’mıza kazandırılmış olur. Emekli, dar gelirli, esnafımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de sevinmiş olurlar. Başkanımıza şahsım, teşkilatım ve Isparta’mız adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Ersal’ın dernek başkanı olarak yıllardır, emeklilerin, dar gelirlilerin TOKİ kanalıyla sosyal konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla mücadele verdiğini hatırlattı. Başdeğirmen, “O mücadelesinin sonunda da yardımcı olabilmek ve işbirliği içerisinde olmak bizlere nasip oldu” ifadesinde bulundu.