Isparta Belediyesi, 2 milyon metrekarelik alanı yatırıma hazırladı

Isparta Belediyesi, yatırım ve yatırımcının önünü açmak, şehrin ekonomik gelişmesine katkı sunmak amacıyla, yıllar önce imara açılan ve 18 uygulaması gerçekleştirildikten sonra bırakılan Eğirdir Yolu üzerindeki sanayi alanını yatırıma açıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra, şehrin ekonomik gelişmişliğine katkı sunmak, ticaretin önünü açmak ve yatırımların artmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Başdeğirmen’in talimatıyla Eğirdir yolu üzeri Ali Köyü TOKİ ile orman fabrikası arasında kalan 2 milyon metrekarelik sanayi alanının yatırıma kazandırılması amacıyla altyapı çalışmaları başlatıldı.

1988 yılında sanayi alanı olarak imara açılan ve 2002 yılında 18 uygulaması yapıldıktan sonra günümüze kadar herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 2 milyon metrekarelik alanda, fen işleri müdürlüğünce imar yolları açılarak, bölge yatırıma hazır hale getirildi.

Fen işleri müdürlüğünce 2 milyon metrekarelik alanda yapılan çalışmalar kapsamında 120 bin metrekarelik, 7,5 km uzunluğunda toplam 11 ulaşım yolunun açılması çalışması devam ediyor. Bu çalışmaların bitmesinin ardından bölgede altyapı çalışmaları da gerçekleştirilecek ve sanayicinin yatırım yapmasının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmış olacak.

