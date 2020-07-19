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Isparta Belediyesi eğitim kurslarının LGS başarısı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:18 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi bünyesindeki eğitim kurslarında Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 232 öğrenciden 141’i Isparta merkez ve ilçelerinde yer alan nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde puan aldı.2019-2020 eğitim-öğretim süresince yüzlerce ortaokul ve lise son sınıf öğrencisi Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında LGS ve YKS’ye hazırlandı.

Isparta Belediyesi bünyesindeki eğitim kurslarında Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 232 öğrenciden 141’i Isparta merkez ve ilçelerinde yer alan nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde puan aldı.

2019-2020 eğitim-öğretim süresince yüzlerce ortaokul ve lise son sınıf öğrencisi Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında LGS ve YKS’ye hazırlandı. 20 Haziran’da gerçekleştirilen LGS’ye 232 ortaokul son sınıf öğrencisi sınavlara Isparta Belediyesi Eğitim Kurslarında hazırlandı. 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanan LGS sonuçlarına göre belediye bünyesinde sınava hazırlanan 232 öğrencinin, 141’i Isparta merkez ve ilçelerinde yer alan nitelikli okullara kayıt yaptırabilecek düzeyde puan alarak büyük bir başarıya imza attı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sonuçların açıklanmasının ardından kurslarda sınavlara hazırlanan ve başarılı sonuçlar alan öğrencileri, öğrencileri sınava hazırlayan velileri ile kurs öğretmenlerini tebrik etti.
“Başarılı sonuçlar göğsümüzü kabarttı”
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kurs merkezimizde LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin elde ettikleri başarılı sonuçlar göğsümüzü kabarttı. Bu yıl kurs merkezimizdeki yüz yüze eğitimlerimize pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. Ancak pandemi sürecinde kurs öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize uzaktan eğitim verildi. Ayrıca öğrencilerimize zorlandıkları konular, soru çözümleri noktasında da online destek verdik. Geçen gün açıklanan LGS sonuçları ile birlikte öğrencilerimiz 0,39’luk yüzdelik dilimden başlayan başarılı sonuçlar aldı ve öğrencilerimizden 141’i il merkezimiz ve ilçelerimizde bulunan nitelikli liselere kayıt yaptırabilecekleri puanları elde etti. Bu başarıya ulaşan genç kardeşlerimi, onların her daim yanında olan ailelerini ve bu başarıya ulaşmasına büyük katkı sunan belediyemizin kurs öğretmenlerini, idarecilerini yürekten kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Çağdaş Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
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