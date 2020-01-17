YURTHABER
  4. Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı

Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı

ISPARTA HABERLERİ  | 17.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Gülcü Mahallesinde mahalle sakinlerine yönelik ‘Stresle Başa Çıkma Yolları’, ‘Öfke Kontrolü’ ve ‘Kilo Yönetimi, Obezite’ konusunda seminer verildi.Gülcü Mahallesi ve Sidre Mahallesi sakinlerine yönelik ortak verilen eğitimlerde Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz vatandaşlara stresle başa çıkma yolları ve öfke kontrolü ile ilgili bilgiler verdi.

Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Gülcü Mahallesinde mahalle sakinlerine yönelik ‘Stresle Başa Çıkma Yolları’, ‘Öfke Kontrolü’ ve ‘Kilo Yönetimi, Obezite’ konusunda seminer verildi.
Gülcü Mahallesi ve Sidre Mahallesi sakinlerine yönelik ortak verilen eğitimlerde Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz vatandaşlara stresle başa çıkma yolları ve öfke kontrolü ile ilgili bilgiler verdi. Psikolog Deniz, stres ve stresin türleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Deniz, pozitif stresin insanın heyecanını arttırdığını, hedefine kilitlenmesini sağladığını kaydederken, “Negatif stres bireyin kaynaklarını ve baş etme yeteneklerini tüketen duygu” dedi.
Stresin fiziksel, psikolojik ve davranışsal sonuçlarının olduğunu aktaran Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, streste başa çıkma yolları hakkında da katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi. Stresle başa çıkma yolları arasında zaman yönetimi, spor, egzersiz ve hobilerin önemine dikkat çeken Deniz, insanları olumlu düşünmeye davet etti. Deniz, “Olaylar karşısında olumlu düşündüğümüzde, vücudumuzdaki serotonin ve endorfin hormonların seviyesi artar. Bunlar mutluluk seviyemizin artmasını sağlayan hormonlardır. Karar mekanizmamızda daha akla yatkın, pozitif çözüm odaklı fikirler üretmemizi sağlar” şeklinde konuştu.
Öfke kontrolüne ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, “Bazı olaylar karşısında öfkenizin kontrolünüzün dışına çıktığını düşünüyorsanız, günlük işlerinizi yapmanıza engel oluyorsa, bir uzmanın danışmanlığından faydalanabilirsiniz” dedi.
Kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlık ve anlaşılamamak gibi konuların öfkenin ortaya çıkmasına yol açan duygulardan olduğunu kaydeden Deniz, öfkenin nasıl kontrol edilebileceğine ilişkin bilgiler verdi.
Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Tansu Duran da, kilo yönetimi ve obezite hakkında katılımcıları aydınlattı. Obezitenin sadece irade eksikliği ve oburluktan ibaret olmayan, tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğuna işaret eden Tansu Duran, “Vücudumuzda normalden fazla yağ birikimi ile oluşan obezite genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen ciddi ve kronik bir hastalıktır. Çok sayıda faktöre bağlı olan obezite, tıbbi tedavi gerektirmektedir. Ayaküstü fast-food hızlı yenen sağlıksız besinler rafine karbonhidratlardan zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı, enerji, yoğun beslenme tarzı obeziyete yol açan en önemli faktördendir” görüşlerinde bulundu.
Mahallelerinde böyle bir seminerin düzenlenmesinden dolayı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey ve Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu bu tip etkinliklerin devam etmesi taleplerini ilettiler.
Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey, “Sayın başkanımıza hizmeti halkımızın ayağına getirdiği için şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. Bu tip eğitim seminerleri oldukça faydalı oluyor” dedi.
Her aile, her vatandaş için gerekli bir seminerin mahallelerinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, “Çok verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Halkımız aydınlandı, bundan dolayı da başkanımıza böyle bir imkanı mahalle sakinlerimize sağladığı için teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Isparta’da Vali’den öğrencilere, “Tatilde bol bol oyun oynayın” tavsiyesiIsparta’da Vali’den öğrencilere, “Tatilde bol bol oyun oynayın” tavsiyesi
Eğirdir’de 4 bin 550 öğrenci karne aldıEğirdir’de 4 bin 550 öğrenci karne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Isparta Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:13
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:31

Isparta Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Bizim Eczaneeczanesi
Merkez
Gülşehir Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

Isparta 32 Spor’un Antalya kampı başladı

KGK’dan İHA Muhabiri’ne saldırıya kınama

KGK’dan İHA Muhabiri’ne saldırıya kınama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.