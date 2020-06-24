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Isparta Belediyesi’nden sosyal konut hamlesi

ISPARTA HABERLERİ  | 24.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı, belediye olarak sosyal konut yapmak için çalışma içerisinde olduklarını belirterek, 2 ay içerisinde sosyal konut alanının ortaya çıkacağını açıkladı.Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2 milyon metrekarelik Deregümü Ovasının imar sorununun çözüldüğünü ve inşaat çaplarının verilmeye başlandığını, yine Kolçelik Kavşağı karşısında yer alan 1 milyon metrekarelik fuar alanının da imar sorununun giderilerek en kısa zamanda imara açılacağını söyledi.“2 ay içerisinde sosyal konut alanı belli olacak”Kentte sosyal konut yapmak için hazırladıkları bir alan bulunduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Bununla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki iki ay içerisinde bitirip, belediye olarak sosyal konut alanını ortaya çıkaracağız” dedi.

Isparta Belediye Başkanı, belediye olarak sosyal konut yapmak için çalışma içerisinde olduklarını belirterek, 2 ay içerisinde sosyal konut alanının ortaya çıkacağını açıkladı.
Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2 milyon metrekarelik Deregümü Ovasının imar sorununun çözüldüğünü ve inşaat çaplarının verilmeye başlandığını, yine Kolçelik Kavşağı karşısında yer alan 1 milyon metrekarelik fuar alanının da imar sorununun giderilerek en kısa zamanda imara açılacağını söyledi.

“2 ay içerisinde sosyal konut alanı belli olacak”
Kentte sosyal konut yapmak için hazırladıkları bir alan bulunduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Bununla ilgili de çalışmalarımızı önümüzdeki iki ay içerisinde bitirip, belediye olarak sosyal konut alanını ortaya çıkaracağız” dedi. Başdeğirmen, imar ve inşaat ile ilgili olarak yapılması gerekenleri çok hızlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.
Öte yandan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yukarı Mahrukatçılar Sitesi esnafıyla buluşmasında esnafın istek, sorun ve önerilerini aldı, bugüne kadar yaptıkları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

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