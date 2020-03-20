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Isparta Davraz Kayak Kızak Takımından Türkiye dereceleri

ISPARTA HABERLERİ  | 20.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

Isparta Davraz Kayak Kızak Takımı, 10-17 Mart tarihleri arasında Kars Sarıkamış’ta yapılan Kızak Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü.

Isparta Davraz Kayak Kızak Takımından Türkiye dereceleri

Isparta Davraz Kayak Kızak Takımı, 10-17 Mart tarihleri arasında Kars Sarıkamış’ta yapılan Kızak Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü. Davraz Kızak Takımı, çiftli sporcu yarışmalarında Nurullah Ekinci ve Eçrin Uğuz Türkiye ikincisi oldu. 30 ilden 220 sporcunun boy gösterdiği yarışma nefesleri kesti.
Davraz Kayak Kulübü Başkanı Kubilay Oktay Başyiğit, kısıtlı imkan ve malzeme eksiğiyle gittikleri Kars Sarıkamış’tan derecelerle döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Kayak ve kızak’ta Isparta’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Başyiğit, kulüp olarak sporcuları şampiyonalara en iyi şekilde hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Isparta Davraz Kayak Kızak Takımından Türkiye dereceleri

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