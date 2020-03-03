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Isparta Futsal İl Birinciliği sona erdi

ISPARTA HABERLERİ  | 03.03.2020 13:55 | Son Güncelleme

Okullararası Yıldız Erkekler Salon Futbolu (Futtsal) İl Birinciliği sona erdi.

Isparta Futsal İl Birinciliği sona erdi

Okullararası Yıldız Erkekler Salon Futbolu (Futtsal) İl Birinciliği sona erdi. Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda Ülkü Orta Okulu birinci olurken, Atatürk Orta Okulu ikinci, Isparta Merkez İmam Hatip Orta Okulu üçüncü ve Isparta Bahçeşehir Koleji dördüncü oldu. Isparta şampiyon olan Ülkü Orta Okulu, gruplarda güller diyarını temsil edecek.
Ülkü Orta Okulu’nun birinciliğe taşıyan kadro Emirhan Tandoğan, Mehmet Yiğit Tunç, Emre Çetin, Yasun Altuntaş, Batuhan Erçelik, Mehmet Demiralp,Selim Dede, Muhammed Eren Maden, Arif Arda Karakoç, Halil Can Cengiz, Refik Coşkun, Halit Karakiraz, Eren Özsoy, Onur Arslan ve Yiğit Gök isimlerinden oluştu.

Isparta Futsal İl Birinciliği sona erdi

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