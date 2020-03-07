YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Spor Liseli Sultanlar, grup birincisi oldu

Isparta Spor Liseli Sultanlar, grup birincisi oldu

ISPARTA HABERLERİ  | 07.03.2020 16:58 | Son Güncelleme

Okul Sporları Futsal (Salon Futbolu) Grup Müsabakaları Muğla Dalaman’da tüm hızıyla sürüyor.

Isparta Spor Liseli Sultanlar, grup birincisi oldu

Okul Sporları Futsal (Salon Futbolu) Grup Müsabakaları Muğla Dalaman’da tüm hızıyla sürüyor. Müsabakalarda Isparta’yı erkek ve kızlarda Spor Lisesi temsil ediyor.
Spor Lisesi’nin Genç Kız takımı ise Afyonkarahisar Anadol Lisesi’ni i5-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların gollerini ise Aleyna (2), Büşra Kozak (3) attı. Büşra Eğerci, Kardelen Tomruk ve Hilal Şahin de asistleriyle galibiyette başrol oynadı. 2. Maçında Muğla İzmir Süleyman Şah Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni 2-0 mağlup eden Spor Lisesi, grup birincisi oldu. Büşra Kozak ve Alenya Ata’dan gelen gollerle birinci olan Spor Lisesi, gol yemeden şampiyon oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Yalçın’ın öğrencileri final vizesi almak istiyor. Spor Lisesi, erkek takımı ise son maçını kazanması halinde birinci olacak.

Isparta Spor Liseli Sultanlar, grup birincisi oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Adıyaman’da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Isparta Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Isparta Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Küçükyaman: "Biz, bu işe inandık, şampiyon olacağız "

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.