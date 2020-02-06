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Isparta Spor Lisesi’nde Hentbolde çifte şampiyonluk

ISPARTA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

Isparta Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Isparta Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Genç Kız-Erkek İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu’nda final müsabakaları ile birlikte sona erdi. Müsabakaların sonunda Kızlarda Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Işıkkent Anadolu Lisesi üçüncü, erkeklerde Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

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