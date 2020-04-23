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Isparta tek yürek oldu, coşku evlere sığmadı

ISPARTA HABERLERİ  | 23.04.2020 23:28 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle TBMM’nin kuruluşunun 100.

Korona virüs salgını nedeniyle TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlandı. Kutlamalar kapsamında saatler 21.00’ı gösterdiğinde Isparta tek yürek oldu ve vatandaşlar balkonlarına çıkarak ellerindeki Türk Bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından birçok apartman ve sitede müzik ve marşlar eşliğinde coşku yaşandı. Coşku zaman zaman balkonlardan taşarak apartmanlarının önüne yansıdı. Evlerinden çıkan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla dışarı çıkarak, çalan marşlara eşlik etti. Kentteki coşkulu kutlamalar, renkli görüntüler oluşturdu.

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Isparta Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:34
Sabah
06:04
Öğle
13:01
İkindi
16:45
Akşam
19:48
Yatsı
21:12

Isparta Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Bengisu Eczanesi
Merkez
Hızır Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
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Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
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