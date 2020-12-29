Isparta Valisi Seymenoğlu’ndan kaymakamlara ‘soğukta sokakta kimse kalmayacak’ talimatı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kış mevsimi dolayısıyla sokakta kimsenin kalmasını istemediklerini belirterek, kaymakamlara ‘bu konuda tedbirlerinizi’ alın talimatını verdi.

Vali Seymenoğlu: “Vatandaşın Derdiyle Dertlenmek Lazım”

Isparta Valiliği’nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Kaymakamlar toplantısı düzenlendi. Tüm ilçe kaymakamlarının katıldığı toplantıda 2020 yılının genel bir değerlendirmesi yapıldı. Kaymakamlar, başta pandemi çalışmaları olmak üzere yürütülen tüm faaliyetler hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdiler.

Yılbaşında denetimler sıklaştırılacak

Toplantıdaki konuşmasına yılbaşında alınacak tedbirlere dair uyarılarda bulunarak başlayan Vali Seymenoğlu, “İçişleri Bakanlığımızın son genelgesinde de üzerinde durduğu üzere yılbaşında alınması gereken tedbirleri titizlikle ilçelerinizde almanız gerekiyor. Kolluk kuvvetleriyle bu tedbirleri mutlaka planlamanız lazım. Herhangi bir gevşeme söz konusu olursa düşen vaka sayıları hızlı bir şekilde yeniden yukarılara çıkacaktır. Bu yüzden korona virüsle mücadeleden kesinlikle taviz verilmeyecek. Kesinlikle yılbaşı partisi, eğlencesi gibi şeylere müsaade edilmeyecek. Oteller de konaklayan misafirlerine pandemi kurallarına uygun olarak yemek servisi yapabilecek saat 22:00’den sonra kesinlikle canlı veya kayıttan müzik yayını yapmayacak. Kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına müsaade edilmeyecek. Bu konuda tüm denetimler kanunlarımıza uygun olarak sıkı bir şekilde yapılacaktır” dedi.

“Sokakta kalan kişinin elinden tutmak zorundayız”

Kış mevsimi dolayısıyla havaların soğuduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu “Sokakta kimse kalsın istemiyoruz. Isparta merkezi için bir otelle anlaştık. Sizler de ilçelerinizde bunu yapın. Sokakta kalmış birinin karnını doyurup, giyindirip onu bir yerde barındırdığınızda kimse harcadığınız paranın hesabını size sormaz. O kişinin elinden tutmak zorundayız. Bir kişi sokakta kalmış ve biz ona ulaşamamışsak, onun sorunun çözememişsek bu bizim eksikliğimiz olur. Bu konudaki tüm tedbirlerinizi almanızı istiyoruz” diye konuştu.

Bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aynı titizlikle devam etmesini isteyen Vali Seymenoğlu ayrıca metruk binalarla ilgili işlemlerin de takip edilmesi konusunda Kaymakamlara talimat verdi.

“KADES uygulamasını teşvik edin”

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından akıllı cep telefonları üzerinden kullanıma sunulan KADES uygulamasının, ilçelerde tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmesini isteyen Vali Seymenoğlu, “KADES uygulaması çok kullanışlı bir uygulama. Uygulama üzerinden çağrı yapar yapmaz en yakındaki kolluk birimi olay mahalline intikal ediyor. Uygulamayı sadece kadınlar indirebiliyor. İlçelerinizde mutlaka bu konuda teşvik edici olun” dedi.

Ardından Kaymakamlara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu 2020 yılında yapılan yatırımlar ve 2021 yılı için planlanan yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

