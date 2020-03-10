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Isparta Valisi’nden İdlib gazisine ziyaret

ISPARTA HABERLERİ  | 10.03.2020 21:48 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ’ı Eğirdir’in Mahmatlar köyündeki baba evinde ziyaret etti.20 Şubat tarihinde rejim güçlerince yapılan ve iki askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ’ı evinde ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu’ na Kaymakam Adem Çelik ve Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı da eşlik etti.Köy muhtarı ve köy halkının karşıladığı Vali Seymenoğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Suriye’nin İdlib bölgesinde hava saldırısı sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ’ı Eğirdir’in Mahmatlar köyündeki baba evinde ziyaret etti.
20 Şubat tarihinde rejim güçlerince yapılan ve iki askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Dağ’ı evinde ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu’ na Kaymakam Adem Çelik ve Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı da eşlik etti.
Köy muhtarı ve köy halkının karşıladığı Vali Seymenoğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Bölgede yaşadıklarını Vali Seymenoğlu ile paylaşan Gazi Dağlı’nın 4 senedir TSK bünyesinde hizmet verdiği ve bir süredir bölgedeki operasyonlarda görev aldığı öğrenildi.
Gazi ile anne babası Ahmet ve Melihat Dağ’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Seymenoğlu, sağlık durumu ve bölgede yaşadıkları konusunda Uzman Çavuş Ali Dağ’dan bilgi alırken yaralı asker ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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