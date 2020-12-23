YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta’da 138 şişe ve 119 litre sahte içki ele geçirildi

ISPARTA HABERLERİ  | 23.12.2020 14:53 | Son Güncelleme

Isparta’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda 1 Kasım’dan bu yana 9 sahte içki operasyonu düzenlendi.

Isparta’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 138 şişe ve 119 litre sahte içki ile 2 bin 20 adet sahte bandrol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda 1 Kasım’dan bu yana 9 sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 138 şişe sahte içki 119 litre dökme sahte alkollü içecek, 5 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve 2 bin 20 adet sahte alkollü içki bandrolü ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/

Isparta Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:02
İkindi
15:30
Akşam
17:50
Yatsı
19:12

Isparta Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Ergün Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Cansoy Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.