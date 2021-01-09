YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

09.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

Isparta Belediyesi tarafından 32 milyon liralık dev spor tesisleri yatırımlarının ilk adımı olan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 16 adet basketbol potası yapılmasıyla ilgili ihale gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi’nde e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye 17 firma katılım gösterdi.

Isparta Belediyesi tarafından 32 milyon liralık dev spor tesisleri yatırımlarının ilk adımı olan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 16 adet basketbol potası yapılmasıyla ilgili ihale gerçekleştirildi.
Isparta Belediyesi’nde e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye 17 firma katılım gösterdi. 4 milyon 203 bin 571 lira 48 kuruş yaklaşık maliyetle çıkılan ihalede, katılımcı firmalar 3 milyon 233 bin lira ile 4 milyon 860 bin lira arasında değişen rakamlarda teklif verdi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, seçim öncesinde ‘sporcularımızı yetiştireceğimiz altyapıyı oluşturacağız’ sözü gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, Isparta Belediyesini ziyaretinde kendisine sunulan ve ardından eylül ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen arasında şehre Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi, 2 adet UEFA standartlarında futbol sahası, 16 mahalleye semt spor sahası, 3 Mahalleye Gençlik Merkezi ve 2 okula da spor salonu olmak üzere 32 milyon liralık spor tesisleri yapılması için protokol imzalanmıştı.
Yapılan çalışmalar sonrasında yatırımların ilk adımı olan 16 adet 20 x 40 metre ebatlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 16 adet basketbol potası yapılmasıyla ilgili ihale gerçekleştirildi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclisinde, meclis üyelerine yapılan ihaleyle ilgili bilgi verdi. Başkan Başdeğirmen, yapılan ihaleye 17 firmanın katıldığını belirterek, ihalenin Isparta’ya hayırlı olması dileklerini iletti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ayrıca gerçekleştirilen semt sahaları ihalelerinin ardından diğer spor yatırımlarından olan Gençlik Sporcu Yetiştirme Merkezi, 2 adet UEFA standartlarında futbol sahası, 3 Mahalleye Gençlik Merkezi ve 2 okula spor salonu ihalelerinin de önümüzdeki günlerde yapılarak inşaatlara başlanacağını kaydetti.

Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"

Isparta Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:10
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

Isparta Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Akbaş Eczanesi
Merkez
Bağlar Eczanesi
Merkez
Halıkent Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Isparta'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

Isparta'da yangın çıkan iki katlı evde hasar oluştu

Isparta’da üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale geldi

Isparta’da üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale geldi

Gelendost ilçesinde polisten şefkat eli devriyesi

Gelendost ilçesinde polisten şefkat eli devriyesi

Isparta’nın afet risk haritası hazırlanacak

Isparta’nın afet risk haritası hazırlanacak

Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor

Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor

Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada yargılanan sanık beraat etti

Isparta'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili davada yargılanan sanık beraat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.