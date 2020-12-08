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Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

ISPARTA HABERLERİ  | 08.12.2020 19:42 | Son Güncelleme

Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 96 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Isparta Şehir Hastanesine Kovid-19 virüsü nedeniyle 27 Kasım'da yatırılan 96 yaşındaki Hüseyin Temur'un tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Temur, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temur'un hastaneden çok mutlu ayrıldığını söyledi

Temur'un sağlık çalışanlarına dua edip, teşekkür ettiğini belirten Doğan, kendileri için en büyük teşekkürün hastalarının sağlıklı şekilde taburcu olması olduğunu dile getirdi.

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