Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar köyü korona virüs vakaları ve bu vakaların temaslı olduğu kişilerin fazlalığı nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Gelendost ilçesine bağlı Hacılar köyü Kovid-19 vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Hacılar köyünde 30 Kasım 2020 itibariyle pozitif vakaların ve temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar köyünün 30 Kasım 2020 saat 18.00 itibariyle 14 Aralık 2020 tarihi saat 18.00’a kadar 14 gün süreyle giriş, çıkışlarının izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karara verilmiştir” denildi.

Kararın ardından ilçe jandarma komutanlığı ekipleri köyün giriş ve çıkışını kapattı. Köydeki vatandaşların çıkışlarına izin verilmezken, köye girişler de yapılamıyor. Jandarma kontrol noktasında sadece kaymakamlık tarafından belirlenen durumlarla ilgili olarak köye kontrollü giriş ve çıkış sağlanıyor.



