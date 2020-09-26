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Isparta’da bölge hayvancılığına damızlık gen kaynağı oluşturacak proje

ISPARTA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Isparta’da uygulanan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ kapsamında 3 alt grupta toplam 18 bin 900 hayvanın ıslahı yapılarak, bölge hayvancılığına damızlık gen kaynağı oluşturulması hedefleniyor.Isparta’da merkez ve ilçelerinde yürütülmekte olan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Isparta’da uygulanan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ kapsamında 3 alt grupta toplam 18 bin 900 hayvanın ıslahı yapılarak, bölge hayvancılığına damızlık gen kaynağı oluşturulması hedefleniyor.
Isparta’da merkez ve ilçelerinde yürütülmekte olan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali Gündüz, projenin alt grubu olan ‘Kıl Keçisinin Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi’nin yerinde çalışmalarını görmek için Büyükhacılar köyünde ikamet eden Ali Ayaz’ın işletmesine ziyarette bulundular. Ziyarette ekip, işletmede yapılan güncelleme ve süt ölçüm çalışmalarını yerinde inceledi.
Isparta’nın merkez ve ilçelerinde “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında uygulanmakta olan 3 alt projenin her birinde 6 bin 300 hayvanın ıslahı amaçlanıyor. Bu kapsamda bölge hayvancılığına damızlık gen kaynağı oluşturulması amaçlanan projede elde edilen dişi ve erkek materyaller, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine nitelikli damızlık temin ediyor.

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