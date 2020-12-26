Isparta’da caddeler dezenfektanlı su ile yıkandı

Isparta Belediyesi Covid-19 dolayısıyla hafta sonu kısıtlamalarını fırsata çevirerek, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir genelinde geniş kapsamlı çalışmalara imza attı.

Yaklaşık bir aydan buyana hafta sonu yasakları kapsamında cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmaması dolayısıyla başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere tüm müdürlükler özellikle ana arterlerde ciddi çalışmalar yapıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri bir yandan ağaç budama, diğer taraftan da yolların, kaldırımların dezenfektanlı su ile yıkanması çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hafta sonunda da başta Mimar Sinan, 6 Mart, Valilik meydanı, 114 Cadde, cadde üzerindeki camilerin avluları, otobüs durakları, başta olmak üzere halkın yoğunluklu olarak kullandığı ana arterleri korona virüs riskine karşın dezenfektanlı su ile yıkadı.

Yine Kaymakkapı Meydanında bulunan 9.Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel büstü, gül takı ve üzerinde Esma-ül Hüsna yazılı üzüm modeli de yıkanarak temizlendi.

Onlarca personelin katıldığı çalışmalarda kaldırımlar dezenfektanlı su ile fırçalanırken, yollarda yine arasözlerle yıkandı, süpürüldü, Isparta caddeleri pırıl pırıl oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ise geçen haftalarda olduğu gibi yine şehrin ana arterlerinde kaldırımlarda yer alan ağaçlarda budama çalışmaları yaptı. Ekipler Atatürk Parkı civarında, Kaymakkapı Meydanında, İstanbul Caddesinde, 113 Caddede ağaç budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hafta sonu kısıtlamaları dolayısıyla vatandaşların evlerinde olduklarını ve bu süreçte de araç ve yaya trafiğinin olmadığı ana arterlerde belediye ekiplerinin hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, çalışmaların hafta içi yapılması halinde araç trafiğinin aksayacağını, bundan dolayı kısıtlama günlerini iyi değerlendirdiklerini aktardı.

