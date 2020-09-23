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Isparta’da cenaze namazlarına korona virüs ayarı

ISPARTA HABERLERİ  | 23.09.2020 21:06 | Son Güncelleme

Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00’de, öğleden sonra ise saat 15.00’te kılınmasına karar verdi.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Isparta’da İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00’de, öğleden sonra ise saat 15.00’te kılınmasına karar verdi.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre Isparta’da cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00’de, öğleden sonra ise saat 15.00’te kılınmasına karar verildi.
Öte yandan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00’den sonra olan işyerlerinin ilgili Belediyelerce kapanış saatleri saat 01.00’e çekilecek.

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Isparta Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:55
İkindi
16:20
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Isparta Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Berk Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
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