YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da Direkli köyü doğa sporu turizmi hedefliyor

Isparta’da Direkli köyü doğa sporu turizmi hedefliyor

ISPARTA HABERLERİ  | 14.10.2020 10:12 | Son Güncelleme

Isparta’nın merkeze bağlı Direkli köyü, 1700 rakımlı bölgedeki dağlık alanda içerisinde tırmanış sporu ve yamaç paraşütü bulunan bir turizm hareketi başlatmayı hedefliyor.Isparta’nın merkeze bağlı yaklaşık bin nüfuslu Direkli köyü, Karakaya mevkisinde bulunan dağlık alanda turizm atılımı yapmayı amaçlıyor.

Isparta’nın merkeze bağlı Direkli köyü, 1700 rakımlı bölgedeki dağlık alanda içerisinde tırmanış sporu ve yamaç paraşütü bulunan bir turizm hareketi başlatmayı hedefliyor.
Isparta’nın merkeze bağlı yaklaşık bin nüfuslu Direkli köyü, Karakaya mevkisinde bulunan dağlık alanda turizm atılımı yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda bölgede piknik alanları oluşturularak, tırmanış sporu ve yamaç paraşütü hedefleniyor. Direkli Köy Muhtarı Hüseyin Tık, bölgenin önemli bir turizm potansiyeli olduğunu ifade ederek, bu konuda çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaları sonuca ulaştırmak istediğini söyledi.

“Köyümüzün turizme açılmasını istiyorum”
Köyün üst bölgesindeki 1700 rakımlı alanın arka tarafında kalan dağlık bölgeyi turizme kazandırmak istediklerine değinen Tık, “Bu alanda yürüyüş, piknik alanı ve yamaç paraşütü yapılabilir. Köyümüzün potansiyelinin artması için burasının turizme açılmasını istiyorum. Benim bu konuda çalışmalarım var ancak pandemi süreci girince tıkandık kaldık. Pandemi sürecinin ardından bu bölgenin turizme kazandırılması için gerekli çalışmalar yapmak istiyorum” dedi.

“Bu bölge ikinci Davraz olabilir”
Bölgeye zaman zaman öğrencilerin yürüyüş ve tırmanış için geldiğini ifade eden Tık, “ Okul müdürlerimiz de burayı turizme kazandırmamız gerektiğini belirtiyorlar. Pandemiden sonra buranın düzenlenmesi konusunda büyüklerimizden destek bekliyoruz. Dağlık bölgenin üzerinde 100 dönüm kadar düz arazi var. Burası ikinci Davraz olabilir. Burası da yaz ve kış yürüyüş ve diğer aktiviteler için uygundur” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

Isparta Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:58
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:44

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Dolunay Eczanesi
Merkez
Esra Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Balık tutmak için gittiği göl kıyısında ölü bulundu
Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi’nde İlk Kez "teğmen" Eğitimi Verildi
Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi’nde İlk Kez "teğmen" Eğitimi Verildi
Isparta'da Deprem-Merkez Üssü Kuleönü Beldesi Olan3,4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
Isparta'da Deprem-Merkez Üssü Kuleönü Beldesi Olan3,4 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.