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Isparta’da gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyip, ispatlayamayan kişiye para cezası uygulandı

ISPARTA HABERLERİ  | 05.12.2020 15:42 | Son Güncelleme

-Isparta’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyen ancak bu durumu belgelendiremeyen kişiye para cezası uygulandı.Isparta’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor.

-Isparta’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyen ancak bu durumu belgelendiremeyen kişiye para cezası uygulandı.
Isparta’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Kentin yoğun cadde ve sokaklarında yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlara belgeleri soruluyor. Belgelerini gösteremeyenlere ise para cezası uygulanıyor.

Çalışma belgesini gösteremedi, cezayı yedi
Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir kişi, gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi. Ancak izin belgesi ve çalışma durumunu ispatlayamayan bu kişiye para cezası uygulandı.

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