Isparta'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sürücü adli kontrolle salıverildi

Isparta'da sokak köpeğinden kaçan üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı'nın dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine otomobil sürücüsü A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul Caddesi'nde 6 Mart'ta sokak köpeğinden korkarak yola atlayan 20 yaşındaki Rabia Kallı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, dün yaşamını yitirmişti.



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