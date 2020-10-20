YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da göllerden alınan su numuneleri yönetmeliklere uygun çıktı

Isparta’da göllerden alınan su numuneleri yönetmeliklere uygun çıktı

ISPARTA HABERLERİ  | 20.10.2020 10:02 | Son Güncelleme

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğirdir, Beyşehir ve Kovada gölleri ile Karacaören-1 baraj gölünden alınan 7 ayrı su numunesi yönetmeliklere uygun çıktı.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında yürütülen alıcı ortam su kirliliği izleme çalışmaları, su kaynakları ve su ürünleri sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su ürünleri istihsal yerleri olan alıcı ortamlarda, özellikle atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez numune alımı gerçekleştiriyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğirdir, Beyşehir ve Kovada gölleri ile Karacaören-1 baraj gölünden alınan 7 ayrı su numunesi yönetmeliklere uygun çıktı.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında yürütülen alıcı ortam su kirliliği izleme çalışmaları, su kaynakları ve su ürünleri sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su ürünleri istihsal yerleri olan alıcı ortamlarda, özellikle atıkların alıcı sudaki zararlı etkisinin tespiti için Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez numune alımı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Isparta dahilinde yer alan Eğirdir, Beyşehir ve Kovada gölleri ile Karacaören-1 baraj gölünün belirlenen istasyonlarından İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ekim ayında 7 adet su numunesi alındı. Alınan su numunelerinin Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nde pH, elektriksel iletkenlik (S/cm), askıda katı madde (mg/L), amonyum azotu (Toplam), nitrit azotu(mg/lt), nitrat azotu (mg/lt), kimyasal oksijen ihtiyacı (mg O2/L), fekal koliform bakteri sayısı(Kob/100Ml) yönünden analizleri yapıldı. Yapılan analizlerde sonuçların Su Ürünleri Yönetmeliği’nde yer alan parametrelere uygun olduğu belirtildi.
Öte yandan analiz sonuçlarının Su Ürünleri Yönetmeliği’nde belirtilen parametrelere uygun olmaması durumunda alıcı ortama deşarj yapan sektörlerden oluşan kirliliğin olumsuz etkilerinin yok edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulduğu ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Amedspor’da zonguldak alarmı
Amedspor’da zonguldak alarmı
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Isparta Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:04
Öğle
12:48
İkindi
15:52
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Isparta Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Uğur Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Öğretmen Erginbaş’ın ölüm nedeni belli oldu
Öğretmen Erginbaş’ın ölüm nedeni belli oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Isparta Emrespor’un başarı öyküsü
Isparta Emrespor’un başarı öyküsü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.