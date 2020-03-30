YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da ‘haksız fiyat artışı’ denetimi

Isparta’da ‘haksız fiyat artışı’ denetimi

ISPARTA HABERLERİ  | 30.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Isparta’da Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden oluşan bir heyet, korona virüs nedeniyle fiyat artışı yaşandığı iddia edilen ürünlerle ilgili denetimler gerçekleştirdi.Yeni tip korona virüs(kovid-19) salgının Türkiye’ye girmesinin ardından özellikle maske, dezenfektan ve kolonya fiyatlarında artış yaşandığı iddiaları üzerine Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Isparta’da Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü’nden oluşan bir heyet, korona virüs nedeniyle fiyat artışı yaşandığı iddia edilen ürünlerle ilgili denetimler gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüs(kovid-19) salgının Türkiye’ye girmesinin ardından özellikle maske, dezenfektan ve kolonya fiyatlarında artış yaşandığı iddiaları üzerine Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger’in başkanlığında oluşturulan bir heyet, maske, dezenfektan ve kolonya satışı yapan firmalar ile eczanelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde özellikle dezenfektan ve kolonyaların satış fiyatları kontrol edilirken, fiyat karşılaştırmaları birkaç ay öncesinin faturaları üzerinden gerçekleştirildi.

“Fiyat artışının nereden kaynaklandığıyla ilgili denetim yapıyoruz”
Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, haksız kazanca karşı denetimlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “Kimi zaman belediyemiz, kimi zaman il emniyet müdürlüğü ve sağlık müdürlüğü ekipleriyle birlikte bu denetimler gerçekleştiriliyor. Çok üzücü ama gerçek olan bir şey var ki tek bir nefesine dahi hükmedemediğimiz hayatımızı tehdit eden şu dönemde şiddetle ihtiyacımız olan bu ürünlerin yüksek fiyatlarla satılması üzücü. Biz bu ürünlerin fiyat artışının nereden kaynaklandığı konusunda denetimlerimizi yaparak, bakanlığımızı bilgilendiriyoruz. Bunlarla ilgili haksız kazanç sağladığı tespit edilenlere bakanlığımız tarafından yaptırım uygulanmaktadır” dedi.

“50 kuruş olan maskelerin 10 liraya satıldığı bilgisi geliyor”
Türkiye’nin dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele ettiğinin altını çizen Ülger, birkaç ay önce 50 kuruşa satılan tıbbi maskelerin şuanda 10 liraya satıldığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. Bu fiyat artışlarının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydeden Ülger, “Burada en büyük yaptırım gücü bakanlığımıza ait. Biz tespit ettiğimiz fiyat artışlarını bakanlığımıza bildiriyoruz. Gerekli idari yaptırım kararları oradan uygulanmaktadır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Isparta Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:07
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

Isparta Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Aytaç Eczanesi
Merkez
Kardelen Eczanesi
Merkez
Yiğitbaşı Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczanei
Gelendost
Tola Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Denizhan Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi

Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi

Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Isparta, Burdur ve Kırıkkale'deki otogarlarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Isparta’da 27 operasyonda 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.