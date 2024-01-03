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Isparta’da iki günde 400 adet kerevit pinteri ele geçirildi

03.01.2024 14:29 | Son Güncelleme:
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından iki gün üst üste gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 400 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ve ile Eğirdir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından Eğirdir Gölü Barla-Soğula açıklarında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanıldığı tahmin edilen 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler, ekipler tarafından göle iade edildi.

Ayrıca Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Kemer Akbük mevkiinde ekipler tarafından yapılan denetimde ise 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi. Yaklaşık 200 kilogram ağırlığında üreme dönemi içerisinde olan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı.

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