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Isparta’da jandarmadan silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu

ISPARTA HABERLERİ  | 15.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekipleri, düzenledikleri silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu Şarkikaraağaç ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir şahsın silah ticareti yaptığı ve 5 şahsın da uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Isparta’da jandarma ekipleri, düzenledikleri silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda toplam 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu Şarkikaraağaç ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir şahsın silah ticareti yaptığı ve 5 şahsın da uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Şarkikaraağaç ilçesinde bir şüpheli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada 3 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili B.Y.(46) isimli şahıs yakalandı.
Öte yandan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs ile birlikte 23 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler R.G.(26), S.N.(29), F.Y.(26), İ.İ.(28) ve F.Ö(27) isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslarla ilgili gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiği öğrenildi.

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