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Isparta’da kadın kooperatiflerinin sayısı artıyor

ISPARTA HABERLERİ  | 27.06.2020 10:49 | Son Güncelleme

Isparta’da üretime ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla kurulan kadın kooperatiflerine bir yenisi daha eklendi.

Isparta’da üretime ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla kurulan kadın kooperatiflerine bir yenisi daha eklendi. Vali Ömer Seymenoğlu, yeni kurulan Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifine tarihi Milas mesireliğinin tahsisinin il genel meclisinde görüşüleceğini söyledi.
Isparta’da göreve başladığı günden bu yana kadınların üretimde olmaları ve ekonomik olarak ayakta durabilmeleri adına birçok kadın kooperatifinin kurulmasına vesile olan Vali Ömer Seymenoğlu’nun girişimleri ile bir kooperatif daha faaliyetlerine başladı. Vali Ömer Seymenoğlu 7 kişi ile çalışmalarına başlayan, Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyelerini Isparta Valiliğinde kabul etti.
Isparta’nın bir ilçesi hariç bütün ilçelerde en az bir kadın kooperatifin hizmet vermeye başladığını belirten Vali Ömer Seymenoğlu, köyden kent merkezine gelerek yöresel ürünlerin satışından ziyade amaçlarının, vatandaşları köylerde ikamet ettirmek olduğunu kaydetti. Vali Seymenoğlu, ‘üretmekten vazgeçmeyin’ tavsiyesinde bulunduğu kooperatif üyelerine, “her konuda yanınızdayız” dedi.
Tarihi Milas Mesireliğinin, Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifine tahsisinin önümüzdeki günlerde İl Genel Meclisinde görüşüleceğini kaydeden Vali Seymenoğlu, Milas millet bahçesinin özellikle hafta sonları birçok kişiye hizmet vereceğini kaydetti.
Kuruluş aşamalarının pandemi dönemi nedeniyle biraz geciktiğini belirten Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi başkanı Nermin Sinop büyük bir heyecanla bu işe başladıklarını hedeflerinin ise büyük olduğunu belirtti.
Vali Ömer Seymenoğlu ardından Yakaören Köyü muhtarı Ömer Kırtay ve Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile bir süre sohbet etti.

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