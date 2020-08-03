Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 02.00 sıralarında Şarkikaraağaç-Göksöğüt köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. yönetimindeki 26 E 2390 plakalı kamyonet, Salim Bekçi idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Murat Postal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Salim Bekçi ise ambulansla önce Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, oradan da Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Salim Bekçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

