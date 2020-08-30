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Isparta’da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 30.08.2020 21:09 | Son Güncelleme

Isparta’da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.30 sıralarında Batıkent Mahallesi 111 Cadde üzerinde meydana geldi.

Isparta’da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Batıkent Mahallesi 111 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan M. yönetimindeki 32 FU 808 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje çıktı ardından karşı şeride geçip 07 GT 837 Seyfettin D.’nin kullandığı araca çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil sürücüsü ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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