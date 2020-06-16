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Isparta’da maske takmayan 17 kişiye ceza

ISPARTA HABERLERİ  | 16.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız denetimler sürerken, dün yapılan denetimlerde maske takmayan 17 kişiye cezai işlem gerçekleştirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler önemli bir rol üstleniyor.

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız denetimler sürerken, dün yapılan denetimlerde maske takmayan 17 kişiye cezai işlem gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede korunma yöntemi olarak maskeler önemli bir rol üstleniyor. Son zamanlarda vaka artışlarının yaşanması nedeniyle çeşitli önlem ve tedbir kararları alınmaya devam ediliyor. İçerisinde Isparta’nın da olduğu 42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda, Isparta genelinde takılması zorunlu olan koruyucu maskeyi takmayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eğirdir’de de aralıksız denetimler sürerken, dün yapılan denetimlerde maske takmayan 17 kişiye cezai işlem gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sürekli maske takmaları konusunda uyarırken, bugün yapılan denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde maske takmayan yolculara cezai işlem uygulandı, maskesi olmayan yolculara maske dağıtıldı. Isparta il genelinde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu belirten yetkililer, denetimlerin süreceğini ve vatandaşların hem kendilerinin hem de halk sağlığı açısından maskesiz sokağa çıkmamaları gerektiğini önemle vurguladılar.

3 bin 150 liraya kadar para cezası
Söz konusu yasak kapsamında zorunluluk bulunan illerde maskesiz gezmenin cezası olarak 3 bin 150 liraya kadar para cezası yazılabiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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