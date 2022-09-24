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Isparta'da motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kuryeye 750 lira ceza kesildi

24.09.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuryenin plakayı kapattığı maskeyi çıkarması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarına yakalanmamak amacıyla motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kuryeye 750 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kafeler Caddesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen, kuryenin motosikletinin plakasını kapattığı maskeyi çıkardığı görüntüyle ilgili çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekip, kuryenin kimlik bilgisine ulaştı.

Kurye hakkında "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı.

Kamera kayıtlarında kuryenin seyir halindeyken polisi görüp motorundan inmesi ve plakayı kapattığı maskeyi çıkararak yoluna devam etmesi yer alıyor.

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Isparta güvenlik kamerası Motokurye

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