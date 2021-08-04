YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

04.08.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Isparta'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 16 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke ve il genelinde orman yangınlarının attığı vurgulandı.

Yangın açısından meteorolojik şartların risk taşıdığı belirtilen açıklamada, "Isparta'da ormanlık alanlara, Milli Park alanları, ören yerleri, mesirelik alanlara görevliler hariç girişler 16 Ağustos 2021'e kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar! Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da partisinin ilçe kongresine katıldı:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'da partisinin ilçe kongresine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:11
Yatsı
21:39

Isparta Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Şifa Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.