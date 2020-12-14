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Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

ISPARTA HABERLERİ  | 14.12.2020 15:36 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11-12 Aralık 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 2 bin 200 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt formunda uyuşturucu madde, 8 gram eroin, 8 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 1 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bir şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

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