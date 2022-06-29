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Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

29.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Aramalarda kağıda emdirilmiş 1471 kullanımlık uyuşturucu madde, 4 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 zanlı serbest bırakıldı.

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