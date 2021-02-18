YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

18.02.2021 23:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 60 grama yakın çeşitli uyuşturucu madde, 11 sentetik ecza maddesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan 6 aparat, tabanca fişeği, 3 sahte olduğu değerlendirilen 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, H.Ş ve H.Ş.B, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında 10 kişi hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"

Isparta Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:36
Öğle
13:17
İkindi
16:19
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

Isparta Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Görgülü Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Urla dolu felaketinden sonra fırtına ile boğuşuyor

Urla dolu felaketinden sonra fırtına ile boğuşuyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaybolan kedisini bulana 500 lira ödül verecek

Kaybolan kedisini bulana 500 lira ödül verecek

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Sakarya'da polis, üşüyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı

Sakarya'da polis, üşüyen köpek yavrusunu ekip otosunda ısıttı

Diğer Haberler

Isparta Belediyesi’nden Filografi Sanal Sergisi

Isparta Belediyesi’nden Filografi Sanal Sergisi

Isparta’da 450 öğrenci kayak öğreniyor

Isparta’da 450 öğrenci kayak öğreniyor

Isparta Valisi Seymenoğlu karla mücadele çalımalarını yerinde denetledi

Isparta Valisi Seymenoğlu karla mücadele çalımalarını yerinde denetledi

Isparta’da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı

Isparta’da yollarda don olayına karşın tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı

ITSO’ya ÇIPA kredisi bilgilendirmesi

ITSO’ya ÇIPA kredisi bilgilendirmesi

Isparta’da kar yağışı etkili oldu

Isparta’da kar yağışı etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.