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Isparta'da vatandaşların üzerine 3 ton gül suyu ve 1,5 ton gül çiçeği serpildi

ISPARTA HABERLERİ  | 12.06.2020 21:58 | Son Güncelleme

Isparta'da vatandaşların üzerine 3 ton gül suyu ve 1,5 ton gül çiçeği serpildi

Isparta'da düzenlenen etkinlikte vatandaşların üzerine 3 ton gül suyu ile 1,5 ton gül çiçeği serpildi.

Isparta Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında oluşturulan konvoy, belediye binası önünden hareket etti. Mehter takımı eşliğinde tur atan konvoydaki araçlardan vatandaşların üzerine 3 ton gül suyu ile 1,5 ton gül çiçeği serpildi.

Konvoyu, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen da selamladı. Etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Başkan Başdeğirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl düzenlenen gül festivalini salgın nedeniyle yapamamanın burukluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gülün Isparta'nın markası olduğunu ifade eden Başdeğirmen, "Pandemi nedeniyle Isparta dışından misafirlerimizi gül bahçelerinde ağırlayamadık. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bahçelerdeki gülleri topluyor, kahvaltı yapıyor ve geziyordu. Ancak bu yıl malum süreçten dolayı bunu sağlayamıyoruz. Biz de bu nedenle bir konvoy düzenledik." diye konuştu.

Konvoy sırasında vatandaşlara maske dağıtıldı, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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