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Isparta'da vefat eden Kore gazisi Şahin'in cenazesi, toprağa verildi

05.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da vefat eden Kore gazisi Şahin'in cenazesi, toprağa verildi

Isparta'da 83 yaşında vefat eden Kore gazisi Sezgin Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şahin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Şahin'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Seymenoğlu vefat eden Şahin'in tabutuna sarılan Türk bayrağını ailesine teslim ederek başsağlığı diledi.

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