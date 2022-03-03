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Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

03.03.2022 05:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor

Isparta'nın bazı mahallerinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, elektrik kesintilerine neden oldu.

Elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşanıyor.

Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketleri, kentteki arızalara müdahaleye destek için ekip yönlendirdi.

Karla mücadele çalışmalarına Devlet Su İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen ekipler de kentteki kar küreme ve tuzlama çalışmalarına katıldı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in kente gelerek çalışmaları yerinde inceleyeceği bildirildi.

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kar yağışı Isparta

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