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Ispar’tada, yürüme engelli gencin hakemlik hayali gerçek oldu

23.02.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki yürüme engeli genç, hakemlik hayali temsili de olsa gerçekleştirildi.Yalvaç’ta yaşayan yürüme engelli Bilal Ünal’in en büyük hayali temsili de olsa hakem olmaktı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki yürüme engeli genç, hakemlik hayali temsili de olsa gerçekleştirildi.

Yalvaç’ta yaşayan yürüme engelli Bilal Ünal’in en büyük hayali temsili de olsa hakem olmaktı. Ünal’ın bu isteği Yalvaç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Dr. Bülent Okumuş’a iletildi. Ünal’ın hayali Yalvaç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Isparta İl Hakem Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Isparta Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Yalvaç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen törenle Bilal Ünal’a hakem forması, hakem kokartı, sarı-kırmızı kartları ve düdük hediye edildi. Halı sahadaki temsili maçın seremonisini yaparak maçın ilk düdüğünü çalan Bilal Ünal, çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu ifade etti.
Isparta İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşad Tüfekçi en büyük ideali hakem olmak isteyen Bilal Ünal’a hakem kokartını annesi Emel Ünal, babası Bolat Ünal ve kardeşi Murat Ünal ile birlikte taktı.

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