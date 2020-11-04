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Isparta’da yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 60 ila 93 arasında

ISPARTA HABERLERİ  | 04.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kentte pandemi sürecinde yüz yüze devam eden eğitim öğretime katılım oranının anaokulunda yüzde 60, ilkokulda ise yüzde 93 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Isparta’da yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 60 ila 93 arasında

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kentte pandemi sürecinde yüz yüze devam eden eğitim öğretime katılım oranının anaokulunda yüzde 60, ilkokulda ise yüzde 93 seviyelerinde olduğunu söyledi. Okullarda az da olsa öğretmen ve öğrencilerde Covid-19 tespit edildiğini belirten Yılmaz, “Bu rakam genel duruma göre oldukça az” dedi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 12 Ekim itibariyle anaokulu, ilkokul, 8 ve 12’inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. 2 Kasım itibariyle de 5 ve 9’uncu sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Isparta’daki eğitim öğretim sürecini değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, eğitimin okullarda planlandığı şekliyle devam ettiğini belirterek her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Yılmaz, “Bütün sınıflarımızı bölerek Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma şekliyle devam ediyoruz. Çarşamba ve Cumartesi günlerini okullarımızın dezenfekte işlerine ayırıyoruz. Okullarımıza dezenfekte ve maske dağıtımı yapıyoruz. Bunun takibini de yapıyoruz. Öğrencilerimizin bu duruma olumlu tepkiler verdiğini de söyleyebiliriz” dedi.

“Okullarda da vakaların görülmesi gayet normal”
Zaman zaman öğretmen ve öğrencilerde Covid-19 tespit edildiğini ifade eden Ömer Yılmaz, “Bunun önlemlerini alıyoruz. Sağlık bakanlığının gönderdiği genelge doğrultusunda da işlemlerimizi yapıyoruz. Öğretmenlerimiz hem okulda hem de sosyal hayatta varlar. Vakaların görülmesi gayet normal. Tüm vakaları göz önünde bulundurursak öğrenci ve öğretmenlerimizdeki vaka durumu az” diye konuştu.

“Korona virüsle ilgili tüm tedbirleri alıyoruz”
Öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etme oranının oldukça yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz, bu rakamın anaokulunda yüzde 60, ilkokulda ise yüzde 93’lere kadar çıktığını söyledi. Yılmaz, “8’inci sınıflarda yüzde 84, 12’inci sınıflarımızda ise yüzde 73 civarında eğitime katılım oranı var. Normal şekilde çıkan vakalar okullarımızda da görülecektir. Korona virüsle ilgili tedbirleri aldığımızı çok rahat söyleyebiliriz. Bizim gittiğimiz ve valiliğimiz tarafından yapılan denetimlerde öğrencilerin kurallara uyduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten öğretmenlerimiz de son derece bilinçli. Dezenfekte işlemlerini de haftada 2 gün yaptığımız için sorununun çok az olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“Her başvuruya tablet verileceğiyle alakalı yanlış anlaşılma var”
Öte yandan öğrencilerin tablet ihtiyacıyla ilgili yaptıkları başvuruları her hafta bakanlığa ilettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, “Kamuoyunda belki her başvurana tablet verileceği hususuyla alakalı yanlış bir anlaşılma var. Ancak bu değerlendirmeyi il olarak biz değil, bakanlığımız yapıyor. Kriterler arasında haneye giren gelir ve çocuk sayısı gibi kıstaslar var. Bakanlığımız değerlendirmeyi yaptıktan sonra bize hangi öğrenciye tablet verileceğiyle alakalı bir liste gönderecek. Biz listeye göre gelen tabletlerimizi okullarımıza, okullarımız da velilerimize ulaştıracak. Eğitime erişim noktasında tableti olmayan velilerimizi EBA destek noktalarına yönlendiriyoruz. Bugün 200’ü aşkın EBA destek noktamız var. Bunun dışında EBA TV var. Tüm derslerle alakalı buradan da takip yapabilirler” dedi.

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İmsak
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Sabah
07:19
Öğle
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İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Isparta Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Aygün Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
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