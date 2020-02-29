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Isparta’daki genç takımlardan İdlip’e pankartlı başsağlığı mesajı

ISPARTA HABERLERİ  | 29.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Isparta U19 Futbol Ligi’nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.Isparta Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan Güneykentspor - İleydağıspor ve Gülcüspor - Senir Belediyespor müsabakalarında genç futbolcular, “Milletimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun” pankartıyla karşılaşmaya çıktı.

Isparta U19 Futbol Ligi’nde gençler, İdlip şehitleri için özel hazırlanan pankartla maça çıktı.
Isparta Milli Egemenlik Sahası’nda oynanan Güneykentspor - İleydağıspor ve Gülcüspor - Senir Belediyespor müsabakalarında genç futbolcular, “Milletimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun” pankartıyla karşılaşmaya çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mücadelelerle ilgili Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak, İdlip şehitlerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

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