Isparta'daki hortum kameraya yansıdı

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, hortumu fark eden vatandaşların iş yerlerine girdiği, bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görülüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz