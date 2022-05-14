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Isparta'daki hortum kameraya yansıdı

14.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'daki hortum kameraya yansıdı

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, hortumu fark eden vatandaşların iş yerlerine girdiği, bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görülüyor.

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