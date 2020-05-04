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Isparta’daki kapalı cezaevlerinden 540 hükümlü izne gönderildi, 12 kişi doğrudan tahliye edildi

ISPARTA HABERLERİ  | 04.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, infaz düzenlemesi kapsamında Isparta’daki kapalı ceza infaz kurumlarından toplam 540 hükümlünün izne gönderildiğini, 58 hükümlünün denetimli serbestlik kapsamında kurumdan ayrıldığını ve 12 kişinin de doğrudan tahliye edildiğini açıkladı.TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve halk arasında İnfaz Yasası olarak bilinen ‘7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cezaevlerinden izne gönderme ve tahliyeler başlamıştı.

Isparta’daki kapalı cezaevlerinden 540 hükümlü izne gönderildi, 12 kişi doğrudan tahliye edildi

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, infaz düzenlemesi kapsamında Isparta’daki kapalı ceza infaz kurumlarından toplam 540 hükümlünün izne gönderildiğini, 58 hükümlünün denetimli serbestlik kapsamında kurumdan ayrıldığını ve 12 kişinin de doğrudan tahliye edildiğini açıkladı.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve halk arasında İnfaz Yasası olarak bilinen ‘7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından cezaevlerinden izne gönderme ve tahliyeler başlamıştı. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, yaptığı açıklamada kentteki kapalı cezaevlerinden izne gönderilen ve tahliye edilen hükümlülerle ilgili bilgi verdi.
“Isparta Kapalı Cezaevi’nden 540 hükümlü izne gönderildi”
Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bugün itibariyle 540 hükümlünün izne gönderildiğini belirten Akbulut, “43 hükümlü denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak üzere ceza infaz kurumu ile irtibatı kesilmiş, 7 kişi ise Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan doğrudan tahliye edilmiştir” dedi.
“Keçiborlu’da 5 hükümlü doğrudan tahliye edildi”
Akbulut, Keçiborlu K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 5 hükümlü doğrudan tahliye edildiğini ve 15 hükümlünün de denetimli serbestlik hükümleri çerçevesinde infaz kurumundan ayrıldığını açıkladı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda barınmakta olan hükümlülerin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından salgın hatalık iznine gönderildiğini, bu bilgilerin de daha önce kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.

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Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Mavigöl Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Gonca Eczanesi
Senirkent
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