YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ispartakule’de anlamlı çadır

Ispartakule’de anlamlı çadır

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Avcılar Belediyesi desteğiyle Ispartakule’de kurulan indirim çadırında şehit ve yardıma muhtaç aileler için ücretsiz kıyafet yardımı yapıldı.

Avcılar Belediyesi desteğiyle Ispartakule’de kurulan indirim çadırında şehit ve yardıma muhtaç aileler için ücretsiz kıyafet yardımı yapıldı. İndirim çadırında sağlık çalışanları için ise 1 alana 1 bedava kampanyası düzenlendi.
Avcılar Ispartakule’de geçtiğimiz günlerde markalar çadırının açılışı gerçekleştirilmişti. Birçok markanın yer aldığı çadırda pandemi neticesinde ekonomik sorunlar yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlar unutulmadı. Avcılar Belediyesi desteğiyle indirim çadırında şehit aileleri ve yoksul vatandaşlar için ücretsiz kıyafet desteği yapıldı. Organizasyon sahibi Engin Ilık ve Avcılar Belediyesi Meclis üyeleri tarafından kıyafetler yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. İndirim çadırında pandemi sürecinde canı pahasına emek veren sağlık çalışanları da unutulmayarak, 1 alana 1 bedava kampanyası yapıldı. Markalar indirim çadırı 15 Ekim’e kadar hizmet verecek.

“Amacımız bu zor dönemde katkımız olması”
Organizasyon sahibi Engin Ilık, böyle bir yardım faaliyetinin içinde olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Avcılar Belediyesi desteğiyle yapıyoruz. Bu zor dönemde bizler için çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek güzel. Hem onlar için kampanyamız var hem de Avcılar’da oturan yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunacağız. Bu zor günlerimizde sağlık çalışanları ve yoksul vatandaşlarımızı unutmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

“Pandemi döneminde kampanya başlatmaları bizim yararımıza oldu”
Sağlık çalışanı Esra Coşkun çok mutlu olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanlarına pandemi döneminde bu şekilde kampanya başlatmaları tabii ki bizim yararımıza oldu. Özel bir hastanede sağlık çalışanı olarak çalışıyorum. Böyle bir kampanya yaptıkları için esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
İnönü Üniversitesi’nde 4 fakültenin dekanı değişti
İnönü Üniversitesi’nde 4 fakültenin dekanı değişti
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti
Şişli’de çıkan silahlı çatışmada kurşunlar polis aracına isabet etti

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:25
Sabah
06:50
Öğle
13:00
İkindi
16:21
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Sakıp Sabancı Mezarı Başında Anıldı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.