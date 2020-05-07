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Isparta’nın Çarıksaraylar beldesinde karantina süresi uzatıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:07 | Son Güncelleme

ISPARTA (İHA) Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi bağlı Çarıksaraylar beldesinde uygulanan karantina süresi 4 gün süreyle uzatıldı.Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde 2 kişi de korona virüs tespit edilmesinin ardından 24 Nisan Cuma günü, 14 süreyle karantina uygulanmasına karar verilmişti.

ISPARTA (İHA) Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesi bağlı Çarıksaraylar beldesinde uygulanan karantina süresi 4 gün süreyle uzatıldı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde 2 kişi de korona virüs tespit edilmesinin ardından 24 Nisan Cuma günü, 14 süreyle karantina uygulanmasına karar verilmişti. Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, 8 Mayıs’ta sona erecek olan karantina süresinin 4 gün uzatıldığını açıkladı. Yılmazer, “Çarıksaraylar beldemizde son vakanın görüldüğü tarihten 14 gün olarak uygulanmak üzere karantina süresinin 13 Mayıs Çarşamba sabah saat 07.00’a kadar uzatılmasına, bu tarihten sonra vatandaşlarımızın sosyal mesafeye riayet ederek ve maske kullanarak hayatlarına devamı için ek önlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir” dedi.

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Sabah
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Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:00
Yatsı
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Isparta Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Aras Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Taşlıpınar Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
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