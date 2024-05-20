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  4. İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cesedine ulaşıldığını açıkladı

İsrail ordusu Gazze'de üç rehinenin cesedine ulaşıldığını açıkladı

BBC BBC
20.05.2024 11:33
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İsrail ordusu, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarında öldürülen ve daha sonra Gazze’ye götürülen üç kişiye ait cesedin bulunduğunu açıkladı.

Yerel medya cesetlerin bir Hamas tünelinde bulunduğunu bildirdi.

Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e yönelik düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişiyi öldürdü, 250’den fazla kişi de Gazze’ye rehin olarak götürdü.

İsrail ise bu tarihten itibaren Gazze Şeridi’nde büyük bir yıkıma neden olan saldırılar düzenledi, bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Bölge İsrail saldırılarının ardından gıda ve barınma başta olmak üzere büyük bir insani krizle karşı karşıya.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu haberi “yürekler acısı” olarak nitelendirdi ve “Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri alacağız” dedi.

Ordu, cesetlerin gece düzenlenen bir operasyonla alındığını söyledi. Yapılan açıklamada, “Gazze'de gözaltına alınan teröristlerin sorgularından elde edilen istihbarat üzerine harekete geçildiği” belirtildi.

Üç kişinin de, Hamas’ın İsrail'in güneyinde saldırdığı Nova festivali yakınındaki bir kavşakta öldürüldüğü belirtildi.

Festivalde 360'tan fazla kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 125 rehineden halen haber alınamazken, diğerleri serbest bırakıldı ya da kurtarıldı.

Almanya ve İsrail çifte vatandaşlığı bulunan Shani Louk’un annesi İsrail ordusunun kızının öldüğünü doğruladığını söylemişti.

Ancak Amit Buskila ve Itzhak Gelerenter'in hala hayatta oldukları umuluyordu.

Bir moda stilisti ve sosyal medya fenomeni olan Buskila, 7 Ekim'de kaçırıldığında saklanmaya çalışırken amcasıyla telefonda konuşuyordu.

Kasım ayında varılan anlaşma uyarınca Hamas bir haftalık ateşkes karşılığında 105 rehineyi ve İsrail de hapishanelerindeki 240 kadar Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Kahire'de uzun süredir devam eden ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması görüşmeleri şu anda durmuş durumda.


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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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